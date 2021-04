Calcio Serie C: MANTOVA-VIS PESARO 0-1 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli, dove sta per andare in scena Mantova-Vis Pesaro. E’ la penultima di campionato e il Mantova potrebbe guadagnarsi la qualificazione ai play off: per farlo, al termine delle partite di stasera (tutte in contemporanea alle 20.30), dovrà avere almeno 4 punti di vantaggio sul Gubbio (impegnato a Imola) e 3 sulla Vecomp (che gioca a Fermo). Anche la Vis Pesaro deve marcare punti per la salvezza. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-VIS PESARO 0-1

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Pinton (46′ Ganz), Milillo, Zanandrea, Panizzi; Mazza (46′ Saveljevs), Zibert, Gerbaudo; Guccione, Cheddira (66′ Zigoni), Di Molfetta. A disp.: Tozzo, Silvestro, Checchi, Palmiero, Sane, Esposito, Moreo. All.: Troise.

VIS PESARO (3-5-2): Bertinato; Brignani, Ferrani, Stramaccioni; Carissoni, Tessiore (70′ D’Eramo), Gelonese, Di Paola, Giraudo; Cannavò (74′ De Feo), Marchi (66′ Gucci). A disp.: Bastianello, Di Sabatino, Germinale, Lazzari, Pannitteri, Nava, Gennari, Ejjaki. All.: Di Donato.

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (assistenti: Tricarico di Udine e Paggiola di Legnago)

RETI: 8′ Cannavò

NOTE: Corner 5-0. Ammoniti: Pinton, Tessiore, Saveljevs, Giraudo, Guccione, Zanandrea, Ferrani, Milillo, Gelonese. Recupero: 1’+4′.

Secondo tempo

90′ Sono 4 i minuti di recupero.

88′ Il Mantova prova ad accelerare per cercare il pareggio.

84′ Punizione interessante dal lato corto sinistro dell’area della Vis. Di Molfetta però calcia male.

80′ Uscita spericolata di Bertinato che perde malamente un pallone calciato a campanile da Panizzi. La Vis riesce a salvarsi.

77′ Ferrani abbatte Guccione sulla trequarti: ammonizione e fallo per il Mantova. La punizione non sortisce effetti apprezzabili.

73′ Ci prova dalla distanza Di Molfetta: palla fuori misura.

68′ Batte Guccione, murato dalla barriera. Poi c’è un fallo in attacco: nulla di fatto.

67′ Di Molfetta steso sul vertice alto (lato destro) dell’area di rigore della Vis. Punizione interessante per il Mantova.

65′ Mischia in area, un paio di giocatori mantovani a terra, l’arbitro lascia correre. Zanandrea si becca un’ammonizione per proteste.

61′ Insidioso tirocross di Panizzi: Bertinato prolunga in corner per anticipare Guccione.

57′ Guccione ferma Giraudo con le cattive e si guadagna un giallo. Il capitano era diffidato: salterà la gara di Trieste.

52′ Traversone di Panizzi, palla a campanile pericolosa per la Vis Pesaro: Bertinato mette in corner.

47′ A pochi secondi dall’entrata in campo Saveljevs si guadagna subito un giallo.

46′ Si riparte! Dopo un primo tempo assolutamente sottotono, i biancorossi di casa devono riscattarsi nella ripresa. Troise cambia: entrano Ganz per Pinton e Saveljevs per Mazza.

Primo tempo

46′ pt Cheddira spinto in area, il Mantova chiede il rigore: l’arbitro non è di questo parere e manda tutti negli spogliatoi per il riposo.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Punizione forte battuta dalla trequarti da Di Paola, la palla spiove pericolosamente ma si spegne sul fondo.

41′ Gerbaudo commette fallo sul lato corto di destra dell’area: la Vis chiede il rigore, ma l’arbitro dà (correttamente) la punizione appena fuori dal limite. Tira Giraudo, palla fuori.

40′ Tosi in uscita si scontra con Zanandrea e perde il pallone dalle mani, poi lo recupera. Piccolo brivido per il Mantova.

37′ Pinton stende sulla trequarti Giraudo: giallo per il mantovano e punizione per la Vis. Calcia Di Paola, la difesa virgiliana respinge senza grossi problemi.

35′ Cross di Panizzi dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area e finisce sui piedi di Guccione, che controlla e tenta di indirizzare la palla nel “sette” alla destra di Bertinato. Palla fuori di poco. Adesso il Mantova è vivo e prova a costruire azioni interessanti.

34′ Punizione sulla trequarti per il Mantova: batte Guccione, la difesa della Vis respinge in fallo laterale

32′ Punizione a spiovere di Di Paola in area mantovana: blocca Tosi.

22′ A parte il gol, poco da segnalare sin qui

15′ Tiro cross con palla a girare di Guccione, Bertinato si distende e respinge

10′ Marchigiani in vantaggio alla prima vera azione della gara, Mantova per ora compassato e senza sussulti.

8′ Vis Pesaro in vantaggio: cross dal fondo di Marchi per Cannavò, stacco di testa e palla sotto la traversa.

Partiti! Mantova in maglia rossa, Vis con un completo scuro.