Calcio Serie C – Nuovo stadio al Migliaretto? Palazzi rilancia: “Giusto pensarci”

MANTOVA Un nuovo stadio in zona Migliaretto? Se ne parla da decenni, senza alcun risultato concreto. L’argomento è stato ripreso ieri (un po’ a sorpresa) dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi campi da calcio del Sant’Egidio San PioX e San Lazzaro.

«Questa del Migliaretto è un’area dalle grandi potenzialità – ha detto Palazzi – . Dobbiamo lavorarci immaginando anche di pianificare lo stadio, pur sapendo che oggi nè noi nè la società abbiamo le risorse per costruirne uno nuovo. Però è giusto immaginare se ci può stare, se ha senso che ci stia, se la viabilità lo consentirà… Insomma, non sappiamo se converrà e se sarà possibile realizzarlo, ma intanto è giusto pensarci». Attendiamo sviluppi.