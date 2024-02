Calcio Serie C – Verso Albinoleffe-Mantova: Davide Possanzini, il grande ex

Mantova Su sponda Mantova, il grande ex della partita di domenica sarà Davide Possanzini. Da giocatore, infatti, l’attuale tecnico biancorosso disputò una stagione e mezzo nelle file dell’Albinoleffe, per un totale di 56 partite con 19 gol all’attivo. Correva la stagione 2003-04, quando Possanzini si trasferì a Bergamo proveniente dal Catania. Si era già messo in luce ad alti livelli con le maglie della Reggina (una stagione e mezza in A) e della Sampdoria, ma l’esperienza a Catania non si rivelò molto fortunata. C’era insomma bisogno di rilanciarsi, e proprio questo fece con l’Albinoleffe, in Serie B: 12 gol nella stagione 2003-04 (prima volta per lui in doppia cifra), altri 7 nella… mezza annata successiva. Mezza sì, perchè il Palermo in Serie A mise gli occhi su di lui e lo ingaggiò a gennaio. La consacrazione di Possanzini, in realtà, avverrà nelle stagioni successive al Brescia. Ma l’Albinoleffe ha costituito una tappa determinante della sua carriera da attaccante.