Auto piena di refurtiva: i carabinieri denunciano 4 ragazze ladre

SABBIONETA Una macchina tutta in “rosa” viene fermata e controllata da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Sabbioneta, impegnata nei controlli serrati al fine di prevenire i furti in abitazione, disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Vincenzo Di Stefano.

La tensione al controllo attira l’attenzione dei militari che, colti da sospetti, vogliono vederci chiaro circa il nervosismo delle 4 donne. Da un controllo dell’autovettura è emerso che nel bagagliaio le donne avevano occultato numerosi capi di abbigliamento e prodotti cosmetici, ancora con la placca antitaccheggio attaccata. Le quattro donne, una 46enne, una 35enne, una 27enne ed una 17enne, tutte residenti in provincia di Reggio Emilia, sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione in concorso.

Quanto rinvenuto dai Carabinieri di Sabbioneta è stato posto sotto sequestro, e restituito dopo gli accertamenti del caso, ai legittimi proprietari.