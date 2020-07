Calciomercato dilettanti – Casalromano, arriva l’ex Inter e Cremonese Kouatchoi

MANTOVA Colpo del Casalromano, che rinforza l’attacco con Justin Nouman Kouatchoi (‘98): il giocatore ivoriano era svincolato. Il 22enne, che ha militato nelle giovanili dell’Inter, ha giocato sei mesi nella Cremonese nella stagione 2015/16, di recente ha militato nel Lanusei. La rosa di mister Franzini dunque prende sempre più forma, anche se il lavoro estivo del direttore sportivo Santo Marini non è ancora concluso.

L’Asola aspetta sempre di poter concludere l’affare che porta all’attaccante del Mantova, Lorenzo Levi (2003), per il quale si tratterebbe di un ritorno, visto che ha mosso i suoi primi passi da calciatore nel vivaio asolano, prima di approdare all’Aciemme. Potrebbe essere un’alternativa in quota importante per mister Tavelli.

Continua il dialogo tra il San Lazzaro e il difensore Stefano Esposito: non si è ancora giunti ad un accordo per il forte centrale, anche perchè bisognerà trattare per il prestito con la Governolese, che ne detiene il cartellino. Nel frattempo i Pirati continuano a monitorare anche la situazione di Rossin del Mantova, per il quale c’era stato un sondaggio anche dello stesso San Lazzaro.

Scendiamo in Prima Categoria: il giovane centrocampista Stefano Mora torna al Sermide dopo la doppia esperienza col San Martino Spino, su Paolozzi attaccante del Gonzaga sul quale il Sermide punta, ci sarebbe anche interesse del San Lazzaro se Omorogieva si accasasse nei biancazzurri della Bassa.

Gli aquilotti dopo l’ex Casteldariese Rammairone , hanno chiuso per Fornasari ex Futura Dosolo.

È previsto per mercoledì l’incontro fra la Poggese e l’attaccante Alessandro Bellini, ultima stagione alla Casteldariese. La squadra allenata da Emanuele Negrini dichiara incedibile l’esterno Osas Omoregie.

Il Quistello sempre in trattativa col Suzzara per la conferma in biancorosso di Balasini, biancorossi interessati a Nicolò Barbieri del Gonzaga. Potrebbe essere oggi la giornata giusta per l’affare tra Suzzara e Ostiglia: le zebre potrebbero cedere ai biancazzurri di Seconda Categoria tre ragazzi in quota. Si tratta del portiere Rizzato del 2003, del centrocampista Zaied (2001) e del centrale Leali (2001). Le società hanno già un accordo di massima, ma i ragazzi devono sciogliere la riserva.