Calciomercato dilettanti – Castiglione: Segna ok, torna pure Maroni. Il baby Corradi alla Gove

MANTOVA Il Castiglione continua a muoversi con decisione sul mercato, puntando adesso su volti già noti all’ambiente. E’ ufficiale il ritorno del portiere Alessandro Segna, si avvicina anche quello di Alberto Maroni, in attesa solo del via libera definitivo. Il club aloisiano costruisce così le basi della rosa futura puntando su elementi di esperienza e forte legame con la maglia, mentre continua a sondare il mercato in cerca di ulteriori innesti. Intanto, si raffredda la pista che avrebbe potuto riportare Fabio Esposito in panchina. L’ex tecnico rossoblù, dato tra i papabili per la guida dell’Orceana, ha visto sfumare questa possibilità. Oggi è atteso un colloquio con i dirigenti del Remedello, che valutano un cambio alla guida tecnica in vista della prossima stagione.

In Prima Categoria, prosegue la campagna dell’Union Team Marmirolo, che continua a pescare tra gli ex del San Lazzaro: dopo Capucci e Corradini, è il turno del difensore Cristian Ghirardini, che va a rinforzare ulteriormente il pacchetto arretrato della formazione neroverde. Confermato in rosa Pomella. Movimenti anche a Suzzara, dove si lavora per portare in bianconero il portiere Bertolani e Bertaso, reduce dalla stagione alla Governolese. Proprio la Gove, che si prepara al campionato di Promozione, ha messo a segno un colpo in prospettiva: si tratta del giovane centrocampista Pietro Corradi (classe 2006), un altro ex San Lazzaro, seguito da diverse società e considerato un profilo molto interessante per il futuro.

In Seconda altro bel colpo del neopromosso Moglia, che fa spesa ancora a Quistello: dopo l’arrivo dell’attaccante Manuel Pinotti, vestirà la maglia bianconera anche il difensore Tommaso Canova, rinforzando così una rosa che punta a fare bene nella categoria superiore. Scendendo in Terza, la Robur Marmirolo ha definito l’ingaggio dell’attaccante Flores, inattivo nell’ultima stagione ma con un passato tra Curtatone, Union Team e Casteldariese. In fase avanzata anche la trattativa per Robert Popescu, proveniente dalla Mantovana. Ci sono anche due colpi in entrata del Casalromano, che ufficializza l’attaccante Gurrado, ex Acquanegra, e Rossetti, in arrivo da La Cantera. Un flash da fuori provincia perchè resta in attesa di una nuova destinazione il difensore virgiliano Lorenzo Botturi dopo la mancata conferma al Colorno: è stato contattato dal Fabbrico, ma non si escludono altre piste nei prossimi giorni.