Applausi per lo spettacolo di Demenzio in piazza Martiri

MANTOVA Secondo appuntamento e altrettanto successo Festival Artisti di Strada organizzato dall’Associazione Comunali con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova. Demenzio è un personaggio eccentrico e demenziale, che ha come unico obbiettivo amare il suo pubblico regalando la sua gioiosa presenza. Ahimè ogni suo piccolo movimento è un disastro e questa è la formula del suo successo. Montate fiduciosi sulla sua catapulta e fatevi sparare negli angoli più nascosti di questo magico caleidoscopio che altro non è se non il regno delle forte emozioni. Uno spettacolo originale ed unico nel suo genere, carico di meraviglia ed ingegno. All’età di 20 anni, curioso e folle sognatore l’artista di strada Fausto Giori decide di abbandonare tutto e parto all’avventura in cerca della sua strada. Frequenta le arti circensi e corsi di giocoleria per diversi anni finché nel 1999 fonda assieme all’amico Stefano Cremaschini il duo Gin & Ger, che per 5 anni porta i suoi spettacoli in innumerevoli piazze. Nel 2014 nasce il primo solo “Tatosvitato” che oggi conta centinaia di repliche. L’artista decide di avventurarsi nel mondo del teatro e si specializza in clownerie. Abbraccia con passione l’arte del mimo e studia tecnica attoriale emozionale. L’esperienza acquisita, lo spirito di ricerca, l’incessante rincorsa del suo sogno e la giusta intuizione, hanno permesso di raccogliere un distillato chiamato “Demenzio”, uno spettacolo nuovo e dalla comicità esplosiva. L’appuntamento prossimo Venerdì 24 Luglio sempre alle ore 18:30 in Piazza Martiri di Belfiore sarà la volta di El Bechin. Per consultare il programma del Festival www.associazionecomunali.it