Rugby Top 10 – Ceballos: “Viadana, il futuro è nostro”

VIADANA Il mediano d’apertura argentino Ignacio Bernardo Ceballos è il primo giocatore del Rugby Viadana ad ottenere la conferma per la prossima stagione. «Sono felicissimo – esulta il diretto interessato – a Viadana mi sono affezionato e resto molto volentieri».

Ceballos, ex Lazio, in giallonero ha disputato gli ultimi due campionati e si è fatto apprezzare per la sua duttilità, può infatti ricoprire altri ruoli nel settore arretrato, un vero jolly. «Il mio obiettivo è ovviamente quello di riuscire ad esprimermi al massimo nel ruolo di mediano di apertura – spiega Ignacio – cerco comunque di dare sempre il meglio. Diciamo che come numero dieci mi trovo più a mio agio. La conferma è un grosso incentivo per fare ancora meglio».

Il Viadana, come si ricorderà, ha concluso il campionato con la vittoria a Mogliano che ha consolidato la quinta posizione. «Un ottimo piazzamento, forse insperato – conclude Ceballos – abbiamo affrontato il torneo con molti giovani in squadra, che è cresciuta e si è migliorata sotto la guida dello staff tecnico. Questa è la base di partenza per fare ancora meglio nella prossima stagione».

C’è ancora grande fermento in casa Viadana. Oggi la prima squadra riprende gli allenamenti, domenica mattina allo Zaffanella lo staff tecnico incontra i ragazzi del minirugby. Sabato 15 e domenica 16 il Centro studi organizza una nuova sessione di formazione per gli allenatori con German Fernandez e i giocatori. I temi dello stage sono skills generale, metodologia di allenamento, comunicazione dell’allenatore.

Da Roma, intanto, arrivano buone notizie sulla salute di Ramiro Finco: è stato spostato in un reparto riabilitativo intensivo per accelerare la rieducazione cognitiva e motoria, si alimenta in autonomia. Procede sempre meglio e i medici hanno deciso di impegnare molte energie in un programma di riabilitazione intenso visto i buoni e rapidi risultati che sta mostrando.