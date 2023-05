Alla Casa del Sole due giorni di eventi per ricordare Vittorina Gementi

CURTATONE – Una due giorni – venerdì e sabato prossimi – ricca di iniziative per ricordare Vittorina Gementi, ovvero colei che nel 1966 fondò la Casa del Sole di San Silvestro, in occasione del 34esimo anniversario della sua morte (Vittorina naque il 17 febbraio 1931 e morì il 3 giugno 1989).

«Grazie all’Associazione Amici di Vittorina – spiega il presidente della Casa del Sole Emanuele Torelli – siamo riusciti a compiere un programma commemorativo “Ricordando Vittorina” significativo e che sarà ogni anno il contenitore di una serie di eventi realizzati per celebrare una figura così importante per i mantovani. La Casa del Sole – prosegue Torelli – è nata grazie alla grande fede di Vittorina, alla sua visione anticonformista e profetica (in un periodo, gli anni ’60, che ancora emarginava le persone con disabilità), il suo coraggio politico e sociale e non possiamo permetterci di perdere oltre che l’esempio, in particolare, le qualità che hanno dato un’impronta ancora così presente nella nostra società».

Il programma di eventi prevede venerdì, presso la chiesa di Cittadella alle ore 18, una S. Messa in suffragio. Sabato alle ore 18, invece, sarà presentato il libro “Per Divina Ispirazione” sulla storia del Monastero presso il Monastero delle suore Clarisse in via Santa Chiara 8 ed alle ore 21, presso la Casa del Sole, si andrà in scena l’evento “…e Ti canto il mio Grazie, la musica di una vita: pensieri e note in ricordo di Vittorina” che proporrà una meditazione musicale sui testi di Vittorina presentato ed interpretato da ElesticOrchestra.

La Casa del Sole invita tutti coloro che non potranno partecipare fisicamente agli eventi in programma nei prossimi giorni a dedicare a Vittorina, nello stesso momento, un attimo di silenzio, un pensiero, un ricordo personale o una preghiera laica.