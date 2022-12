Tennis Tavolo serie m – Europe Cup, il Top Spin affronterà l’Hennebont nei quarti

Mantova Sono stati definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europe Cup maschile, che si svolgeranno a gennaio e coinvolgeranno l’Apuania Carrara e il Top Spin Messina. I toscani affronteranno, con l’andata in trasferta e il ritorno in casa, i francesi dell’AS Pontoise Cergy TT, che ha fra i suoi atleti più rappresentativi il portoghese Marcos Freitas (n. 35 del ranking mondiale), il francese Emmanuel Lebesson (n. 48), il coreano Cho Seung Min (n. 64) e gli altri transalpini Esteban Dorr (n. 243) e Tristan Flore (n. 728).

I siciliani saranno opposti, prima in casa e poi in trasferta, agli altri galletti del GV Hennebont TT, che allineano il taipeano Chuang Chih-Yuan (n. 17), lo svedese Kristian Karlsson (n. 19), il danese Anders Lind (n. 163), il greco Ioannis Sgouropoulos (n. 209) e il francese Wang Xin. C’è un precedente fra le due squadre e l’anno scorso nella seconda fase di Champions League la Top Spin Messina si è imposta per 3-2. Occhio quindi al cammino del team italiano che schiera, tra gli altri, tre mantovani: i fratelli Leonardo e Matteo Mutti e Marco Rech Daldosso. Le rimanenti due sfide saranno il derby polacco fra il Lotto Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz e il KS Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki e l’incontro fra gli austriaci del Solex-Consult Wiener Neustadt e i polacchi del KS Dekorglass Dzialdowo.

Nel settore femminile si sono già qualificati alle semifinali il Quattro Mori Cagliari, che ha eliminato l’ASV TT Südtirol, e le ceche del TT Moravsky Krumlov, che hanno battuto le greche del Panathinaikos AC. Le altre due promosse usciranno dai confronti fra le francesi dell’ALCL TT Grand-Quevilly e le ceche dell’SKS Plus Hodonin e fra le spagnole del Tecnigen Linares e le ungheresi del Budaörsi Sport Club.