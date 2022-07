Calciomercato dilettanti – La Castellana rinforza il parco quote: presi Sangiorgio, Cavallari e Cesi. Il Suzzara insiste per Zanazzi

Mantova Il Castiglione comincerà la preparazione l’8 di agosto e mister Esposito avrà a disposizione tre giovani atleti in prova. Oltre al difensore di Acquanegra Lorenzo Botturi (2001), reduce dall’esperienza al Piccardo Traversetolo, di cui abbiamo già detto ieri, con i rossoblù si alleneranno il centrocampista colombiano Andrè Pulido, nell’ultima stagione in forza alla Juniores del Lumezzane, e l’attaccante anglo americano (è nato nel Minnesota), con passaporto francese, Ethan Alain Patrick Barbier, già nel giro del Desenzano Calvina. Si tratta di tre elementi senz’altro interessanti che lo staff aloisiano potrà valutare con calma nel precampionato. E, come si dice in questi casi, se son rose…

A proposito di giovani, la Castellana ha inserito nell’organico il centrocampista Matteo Sangiorgio (classe 2005), nato proprio a Castel Goffredo: giocava negli Allievi Nazionali del Verona. Il diesse Novellini ha chiuso anche per il centrocampista Cavallari (2004) dal Remedello e il portiere Cesi (2003) dal Desenzano Calvina. Deve invece piazzare Grossi, che interessa, tra le altre, a Remedello, Castellucchio e Voltesi.

Il Suzzara conferma l’interesse per il centrocampista virgiliano Lorenzo Zanazzi, classe 2002, rientrato in città dopo l’esperienza alla Sambenedettese. «Il cartellino è del Caldiero – ricorda il presidente Enzo Palvarini – ha chiesto di allenarsi con noi, ma credo sarà difficile trattenerlo. Di sicuro è un giocatore validissimo e sarebbe un valore aggiunto per la nostra squadra».

Il Gonzaga ha ingaggiato dalle zebre il giovane centrocampista Menghini, che raggiunge così in biancazzurro i compagni nel Suzzara, Canova, Puro e Torelli.