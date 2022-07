Tamburello Serie A – Castellaro, occhio alla Cavrianese. Il Solferino chiede strada al Fontigo

Mantova Va in scena oggi la settima giornata di ritorno nella massima serie, ultima programmata in notturna prima della pausa del mese di agosto. Il match clou è senza dubbio Arcene-Sommacampagna, terza contro prima forza del campionato, divise da quattro lunghezze in graduatoria e protagoniste entrambe, fin qui, di una stagione di altissimo livello. Per la compagine bergamasca guidata dai fratelli Bertagna, sconfitta di misura una settimana fa sul campo dei campioni d’Italia in carica del Castellaro, sarà obbligatorio fare risultato per mantenere vive le speranze di lottare per il titolo nel rush finale di settembre, nel quale avranno dalla loro anche un calendario favorevole, fatta salva la sfida con il Solferino. Per i veronesi, invece, l’occasione di allontanare ulteriormente e probabilmente definitivamente una diretta concorrente. Nella gara di andata le due squadre si sono date battaglia per oltre quattro ore e il Sommacampagna l’ha spuntata al tie break, logico quindi prevedere una partita combattuta e aperta a qualsiasi risultato.

Le big mantovane – ça va sans dire – fanno il tifo per l’Arcene. Ma intanto devono fare in pieno il loro dovere. Il Castellaro ospita nel derby la rivelazione Cavrianese con l’obiettivo di fare bottino pieno e accorciare, se possibile, le distanze dalla vetta. Non dovrebbe avere problemi il Solferino, in campo al pomeriggio, sul terreno di gioco del Fontigo, anche se i trevigiani hanno già dimostrato di saper vendere cara la pelle in casa, testimone ne è il punto strappato quindici giorni fa al Sommacampagna.

Si preannuncia equilibrata Guidizzolo-Cremolino, con i padroni di casa decisi a rinsaldare e ipotecare la propria sesta posizione e gli ospiti, settimi, che proveranno dal canto loro ad accorciare sugli avversari. In coda, fondamentali per Tuenno e Cavaion le partite odierne, rispettivamente contro Ceresara e Sabbionara: le formazioni che occupano le ultime due piazze in graduatoria dovranno centrare un risultato positivo per non veder ulteriormente allontanarsi la possibilità di giocarsi la salvezza fino alla fine. Una sconfitta, infatti, allargherebbe probabilmente in modo incolmabile il divario rispetto alle dirette concorrenti.

7ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 30, ore 21.30

Arcene-Sommacampagna

Castellaro-Cavrianese

Cavaion-Sabbionara

Fontigo-Solferino (ore 16)

Guidizzolo-Cremolino

Tuenno-Ceresara

LA CLASSIFICA

Sommacampagna 46 punti, Castellaro 43, Arcene e Solferino 42, Cavrianese 33, Guidizzolo 22, Cremolino 17, Ceresara 16, Fontigo 15, Sabbionara 13,

Cavaion 9, Tuenno 8