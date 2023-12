Calciomercato dilettanti – Villimpentese su Tommy Bellini, arriva Mantovani

Mantova Ultimi fuochi di mercato, chiusi gli svincoli, per i giocatori ancora vincolati sono possibili solo trasferimenti diretti. Manuel Dondi, ex Governolese, si è preso un po’ di tempo per decidere se accettare l’offerta fattagli dalla Villimpentese. Tra i gialloblù resta Gabriele Michielotto, che ha detto di no al Casaloldo. La squadra di Gerardo Ciccone ha sondato anche Tommaso Bellini dell’Union Team Marmirolo e dovrebbe accogliere il promettente classe 2007 Davide Mantovani in uscita dal Legnago. Su Gola c’è stata una richiesta dalla New Castellucchio, anche se ancora non ci sono stati sviluppi apprezzabili per far decollare la trattativa.

Da tenere attenzionata la situazione riguardante il Suzzara, dove potrebbero uscire gli ultimi atleti esperti: tante richieste per Visioli, mentre per Farfare, che dovrà scontare una lunga squalifica, potrebbe tornare in auge l’ipotesi Gonzaga. Cerchiari e Lomellini potrebbero interessare alla Dinamo, anche se molto si saprà dopo stasera, anche sulla scorta della decisione presa dal Suzzara, se proseguire o ritirarsi dal torneo di Promozione. Nei giorni scorsi, invece, aveva lasciato i bianconeri Bonaccio, accasatosi nella vicina Luzzara.

In Seconda categoria La Cantera ha ingaggiato in prestito il centrocampista Sebastiano Ganzerli della Roverbellese, La Cantera punta sull’attaccante Elia Piroli del Soave, l’alternativa per il reparto avanzato è Palladino che si è svincolato dalla Serenissima, che dovrebbe cedere al Soave l’attaccante Federico Passarino.

In Terza categoria l’Ostiglia ha ingaggiato dai cugini della River il difensore Francesco Freddi, non da meno è il Segnate, impegnato nella corsa promozione, che ha chiuso col Quistello per l’attaccante Filippo Calzolari, sfuma la possibilità di ingaggiare dal Curtatone il centrocampista Cristian Morrone.