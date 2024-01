Efficientamento energetico, lavori finiti al centro sportivo di Marmirolo

MARMIROLO – Volgono al termine i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico delle torri faro del campo di calcio principale presso il Centro sportivo comunale di via Tazzoli a Marmirolo. Trattasi di un intervento di relamping – termine con il quale s’intende la “sostituzione” di un’illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena) con apparecchi led di ultima generazione a basso consumo – che ha sia l’obiettivo di migliorare l’illuminazione del campo da gioco, sia di massimizzare l’efficienza energetica.

Il lavoro di sostituzione dei fari, infatti, permetterà alle casse comunali di risparmiare oltre il 40% del consumo di energia elettrica: i 24 proiettori che illuminavano il campo principale prevedevano, complessivamente, una potenza installata, perdite comprese, di 57,6kW. Ad oggi, sono stati sostituiti con altrettanti punti luce con tecnologia a led dalla potenza di 1.400 W cadauno, ovvero una potenza installata complessiva di 33,6 kW. Il costo dell’intera operazione è pari a 85.000 euro, di cui 70.000 finanziati con i fondi del Pnrr relativi agli interventi sulle piccole opere, mentre i restanti 15.000 euro saranno attinti dal bilancio comunale. «I lavori di riqualificazione al Centro sportivo sono in linea con il percorso intrapreso dal nostro Comune in ottica di sostenibilità energetica e di miglioramento delle funzionalità delle strutture di proprietà comunale del territorio. Un’operazione – spiega il sindaco Paolo Galeotti – che non solo garantisce una migliore qualità dell’illuminazione sia sul campo da calcio, sia sulla pista da atletica, ma che prosegue, di fatto, nell’ottica dell’efficientamento e del risparmio energetico, gli interventi del 2022 al campo sportivo di via Rippa: anche in questa struttura eravamo intervenuti sul rinnovamento dell’apparato di illuminazione, unitamente alle migliorie sul campo da padel e sul campo da tennis». Un lavoro di riqualificazione progressivo sulle strutture sportive che andrà a vantaggio di tutta la comunità, con la speranza che le strutture possano attrarre sempre più giovani e tutti coloro che praticano l’attività sportiva.