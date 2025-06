Canoa – Lega Navale sul podio con Ballarini a Milano

MILANO Dopo i Campionati Italiani di Fondo e Maratona, che hanno portato a Mantova due titoli italiani, il mondo della canoa italiana si misura per la prima volta quest’anno a livello nazionale nelle prove selettive di velocità sui 1000, 500 e 200 metri all’Idroscalo di Milano. In questo weekend, impegnativo per il caldo e le alghe che hanno complicato le cose agli atleti provenienti da tutta Italia, la Lega Navale ha testato la preparazione da poco iniziata sulla velocità partecipando alla competizione con quattro atleti: Chiara Nasi nella categoria Under 23, Luigi Pezzini e Andrea Alberini nella categoria Juniores e Marianna Ballarini nelle Ragazze. Ottimo quinto posto di Nasi nella finale 500, ma manca invece la finale per pochi decimi di secondo nei 200. Ottima prestazione anche per il K2 Alberini-Pezzini: sfiorano il podio sui 1000 e arrivano sesti nella finale dei 200. Splendido podio per Ballarini sui 1000 metri, che sabato invece aveva vinto l’oro in una competizione nazionale, e ottimo quinto posto in finale A ieri sui 500. Soddisfatto il tecnico Daniele Rossi: «Gli allenamenti di velocità entrano adesso nella fase intensiva, in preparazione ai Campionati Italiani di agosto e alle finali nazionali Canoagiovani di Caldonazzo a settembre. Bravissima anche Sara Vesentini, che, anche se gareggia per il CKS di Cremona, è un’atleta mantovana e ha conquistato l’argento in K1 200, un bronzo in K1 500 e l’oro in K4».