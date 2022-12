Canoa – Vesentini e Ricchiero premiate a Roma al “Gran Gala”

ROMA Si è svolto mercoledì sera allo Stadio Olimpico a Roma il “Gran Gala della Canoa”. Una vera e propria festa dedicata a tutti gli atleti azzurri medagliati ai Campionati Europei e Mondiali nel 2022, alla presenza delle massime cariche dello sport italiano.

Sono state premiate ovviamente anche Sara Vesentini ed Elena Ricchiero. Le due atlete della Canottieri Mincio, assieme a Sara Daldoss e Lucrezia Zironi, quest’estate hanno fatto la storia, vincendo la medaglia di bronzo nel K4 Under 23 sia ai Campionati Europei di Belgrado sia ai Mondiali a Szeged in Ungheria. Premio più che meritato per le due biancorosse.