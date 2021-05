Stop al coprifuoco: il ministro Di Maio fissa la data del 16 maggio

ROMA Il 16 maggio “credo che sia una data auspicabile per superare il coprifuoco” in Italia, ma “non è un liberi tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a L’Aria che tira su La 7. Bisogna fare in modo di superare il coprifuoco “come lo conosciamo e non rientrarci pochi mesi dopo”, ha aggiunto Di Maio, secondo cui “non vale solo per l’Italia questa situazione” e tutti vogliamo uscire da quest’incubo”. Quella di Di Maio suona come una risposta in tempo reale alla richiesta vanzata dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, riguardo allo spostamento alle 23 dell’orario del coprifuoco. Di fatto il ministro degli Esteri andrebbe oltre parlando di superamento del coprifuoco entro la metà del mese.