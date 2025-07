Ciclismo – A Rodigo lo show è tutto al femminile: Barone, Traldi e Ghidini campionesse provinciali

Rodigo Il ciclismo giovanile femminile ha infiammato le strade di Rodigo, regalando forti emozioni in occasione del Trofeo Comune – Memorial Luciano Chiminazzo. Una giornata di sport e passione che ha coinvolto oltre 120 atlete tra esordienti e allieve, con la presenza di grandi nomi del panorama nazionale e regionale: su tutte le campionesse italiane Nicole Bracco e Aurora Cerame (Cesano Maderno), e le campionesse regionali Michela Spinoni (esordiente) e Anna Bonassi (allieva). Le due gare in programma hanno regalato spettacolo e verdetti importanti: non solo per le classifiche di categoria e le maglie di campionesse provinciali 2025, ma anche per i punti validi per la challenge rosa “Dalla Postumia al Mincio” e per la 18ª tappa del Trofeo Rosa, vetrina interregionale che coinvolge team da Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Puglia. Ottima, sotto ogni punto di vista, l’organizzazione a cura dell’Orange Frog Team Bike Piubega del presidente Massimo Costa, che ha affidato il coordinamento al consigliere provinciale Fci Stefano Lodi Rizzini. Decisivo il sostegno del Comune di Rodigo, del Comitato regionale Fci Lombardia, del Comitato provinciale Fci Mantova e di un nutrito gruppo di volontari: Polizia Locale, Protezione Civile, Circolo Fotografico Rivalta, Associazione Nazionale Carabinieri di Castel Goffredo e Ausiliari volontari del traffico di Rodigo.

Nel dettaglio, la prima prova – riservata alle esordienti – ha visto un gruppo compatto controllare senza affanni le fasi iniziali della corsa, demandando alle velociste la definizione del podio. Tra le atlete del 1° anno, successo di Marta Eliza Longo Borghini (Verso l’Iride), nipote d’arte (la zia Elisa ha vinto ieri il Giro Women), davanti a Emanuela Sferragatta (Team Ballerini) e Francesca Consoli (Verso l’Iride). Maela Barone (Allgor Tatobike), giunta al 10° posto assoluto, ha conquistato la maglia di campionessa provinciale. Nella categoria esordienti 2° anno, affermazione di Viola Emma Bossini (Mazzano), davanti a Camilla Isorni (Cicli Fiorin) e Livia Rossi (Vangi Ladies). Ottimo 4° posto e titolo provinciale per Emma Traldi (Sporteven), bene anche Beatrice Costa (Gioca in Bici Oglio Po), ottava.

Spettacolare anche la corsa allieve, con fuga decisiva a sette a due giri dalla fine e assolo vincente della campionessa regionale Anna Bonassi (Flanders Love), che ha preceduto Sara Perutta (Verso l’Iride) e Jolanda Sambi (Calderara). La maglia biancorossa di campionessa provinciale allieve è andata ad Adua Ghidini (Mazzano), tra le più attive in corsa. Tante le autorità e le figure del ciclismo presenti a Rodigo per celebrare una giornata che ha messo in luce il talento e la passione delle giovani atlete. Un evento riuscito che conferma la vitalità del movimento ciclistico mantovano.