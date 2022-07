Ciclismo – Baby mantovani scatenati a Calvatone

CALVATONE (Cr) Sette vittorie più altri piazzamenti da podio e nella top five. Questo è il bilancio dei risultati conquistati martedì sera a Calvatone (Cr), nell’ambito del Trofeo Ristorante pizzeria “La cuccia e il Nido”, dai Giovanissimi mantovani.

L’appuntamento era suddiviso nelle specialità primi sprint per gli atleti della G1, G2 e G3; e individuale a punti per le restanti categorie. Vi hanno preso parte i portacolori del Mincio Chiese, dell’Allgor Tatobike e del Ciclo Club 77.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati: Leonardo Mai e Viola Mazzola nella G3; Giulio Zunica e Maela Barone nella G4; Eric Baetta e Greta Giannotta nella G5; e infine Marta Frer nella G6.

Per quel che concerne le piazze d’onore, da sottolineare quelle ottenute da Noemi Lucido nella G2 e Daniele Ronda nella G6. Sull’ultimo gradino del podio sono saliti: Tommaso Lucchini nella G3 e Nicolae Roman nella G4.

Il quadro della serata si completa poi con il 4° posto di Enea D’Elia nella G1 e Mattia Fioretti nella G6; il 5° di Christian Mirante nella G5 e Samuele Salottolo nella G6 e infine il 6° di Francesco Salottolo nella G3.

A questo punto sia i baby sia gli Esordienti torneranno a gareggiare nel Mantovano sabato 23 luglio in quel di Buscoldo, dove dalle 16 prenderà il via il Memorial Fabrizio Affini organizzato dall’Uc Ceresarese.