Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta gioca a Catania. Cancellata a tavolino la vittoria di Pesaro

Mantova Il Saviatesta va a caccia del botto per chiudere il 2023 nel migliore dei modi. Ma è una missione impossibile, quella di stasera (inizio ore 20.30), per la squadra di Pino Milella, che vola in Sicilia per affrontare il Meta Catania, terzo in classifica e uno dei candidati principali per la vittoria dello scudetto. La squadra mantovana dovrà compiere una vera e propria impresa per rimettersi nella scia delle squadre che lottano per la salvezza. Anche perchè, nel frattempo, è arrivata la mazzata della Divisione, che ha accolto il reclamo del Pesaro (il 15enne Labanca Da Silva era sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica) e cancellato col 6-0 a tavolino il successo sul campo dei virgiliani, che scendono così a 5 punti. «Purtroppo ce lo aspettavamo – ha commentato il tecnico dei virgiliani – la casistica era abbastanza impietosa e questa sconfitta l’avevamo data per acquisita».

Tornando alla gara di questa sera, il Saviatesta dovrà cercare di trovare la chiave per scardinare la difesa catanese. «Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo che abbiamo smarrito nell’ultima parte di gara con l’Eboli – ha spiegato il tecnico biancorosso -. Quella gara si è chiusa con un divario nel punteggio troppo ampio per quello che siamo riusciti a fare in campo. Il Catania arriva a sua volta dalla sconfitta di Cosenza e mi aspetto una squadra molto motivata. Detto questo, dobbiamo cercare di portare a casa un risultato positivo per affrontare le due successive gare casalinghe di inizio anno contro Came e Ciampino nel migliore dei modi». «Da inizio anno – ha spiegato ancora Milella – ogni volta che subiamo un gol, ne prendiamo altri tre di fila. Dobbiamo cercare di rimanere in partita fino alla fine». Una mano deve arrivare dai nuovi arrivati. «La partita di Pesaro probabilmente ci ha illusi tutti, ma ci vuole del tempo per inserirli in un contesto nuovo in cui si vanno a modificare certi equilibri. Noi ci dobbiamo credere e avere tanto orgoglio».

Il Mantova affronterà il match di questa sera senza lo squalificato Cabeça, che tornerà in campo il 7 gennaio per la sfida con il Came Treviso.