Ciclismo femminile – Spettacolo e allori al Mantova Village. Titolo provinciale per Ghidini e Acuti

Bagnolo San Vito Adua Ghidini della Mazzano (esordiente 1° anno) e Maria Acuti del Gioca in bici Oglio Po (allieva), entrambe quarte nelle rispettive gare, si sono laureate ieri nell’ambito del Trofeo Mantova Village campionesse provinciali 2023. Inoltre, la campionessa di Ostiglia ha vestito la maglia rosa di leader del Trittico “Dalla Postumia al Mincio”. La manifestazione, organizzata dal Ciclo Club 77, con il convinto sostegno del Mantova Village, del Comune di Bagnolo San Vito e del Comitato provinciale Fci, ha chiuso i battenti con un successo su tutti i fronti.

La tappa conclusiva del trittico, che era anche valida quale penultima frazione del Trofeo Rosa, ha consentito a circa 150 atleti, suddivise tra esordienti e allieve, di dare spettacolo. Al termine delle due gare, lungo il circuito di 4 km ricavato a pochi passi dalla città della moda Mantova Village, hanno ottenuto il successo l’allieva Elisa Corradetti del Team Di Federico e le esordienti Nicole Navazio del Busto Garolfo, 1° anno, e la campionessa italiana Anna Bonassi della Mazzano, nelle 2° anno. Mentre nella gara delle Esordienti il verdetto finale lo ha emesso il tradizionale sprint a ranghi compatti, in quella delle Allieve il successo è stato un esaltante testa a testa, dopo una fuga di una quindicina di chilometri, tra Elisa Corradetti e Sara Veneri del Gioca in bici Oglio Po, 2ª classificata.

Per quanto concerne i risultati fuori dai confini provinciali, sono da sottolineare tra i Giovanissimi a Visano (Bs) il successo di Maela Barone nella G5 e di Lucia Marassi nella G6 e il 5° posto di Manuel Quiroga nella G1 per quel che riguarda l’Allgor Tatobike.

Restando in questa categoria, ieri a Piadena (Cr) protagonisti sono stati i baby del Mincio Chiese. Nella G1 2ª Caterina Bressan; nella G4 2° Mattia Araldi e 3° Leonardo Mai; nella G5 5° Nicolae Roman e infine nella G6 2° Nicolò Belli.

Salendo di categoria, l’esordiente Daniele Ronda del Mincio Chiese ha conquistato l’8° posto a Maranello (Mo), mentre l’allievo Federico Saccani, sempre del team gialloblù, a Orzinuovi ha sfiorato l’alloro classificando al 2° posto. La passerella si completa con il 5° posto ottenuto a Rivara (To) dallo juniores Angelo Monister del Team Giorgi.

Paolo Biondo