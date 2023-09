Calcio Eccellenza femminile – Casalmartino inarrestabile: 5-0 al Parabiago

CASTELLETTO BORGO Seconda vittoria di fila per il Casalmartino, che doma con una cinquina il neopromosso Parabiago. Risultato mai in discussione con le rossoverdi che controllano il match dall’inizio alla fine. Come contro il Montorfano Rovato, le virgiliane chiudono la pratica già nel primo tempo grazie alla tripletta di una scatenata Bertucco. E nella ripresa dilagano con Zanotti e Carol Savazzi.

La cronaca. Al 10’ vipere subito pericolose: cross di Bernardi per Bertucco che di testa schiaccia centralmente. La risposta ospite arriva al 24’ con una spizzata di testa di Tomellini che esce di poco. Da qui in avanti è un assedio del Casalmartino alla porta avversaria. Al 34’ sblocca il risultato Bertucco, che risolve una mischia in area. Il raddoppio arriva al 40’ con la solita Bertucco che manda a vuoto il portiere con una finta e poi deposita in rete. Allo scadere della prima frazione di gioco c’è spazio per la tripletta personale: assist dalla sinistra di E. Marchi, Bertucco si gira e calcia di prima intenzione. Nella ripresa, con un’azione solitaria, Zanotti cala il poker. Al 67’ doppia occasione per le rossoverdi: botta di Linzalata, sulla respinta corta Vigani spreca il tap-in. Ci pensa allora Carol Savazzi allo scadere a chiudere i conti con una conclusione a giro che finisce sotto il sette. Da segnalare infine l’esordio di Chiara Vallicella, classe 2007.