Ciclismo – I Giovanissimi mantovani brillano a Bozzolo e in mountain bike a Valeggio

BOZZOLO Sabato di gloria per i Giovanissimi mantovani in gara a Bozzolo, nel 47° Trofeo Avis, e a Valeggio sul Mincio nell’Mtb. Gli atleti di Mincio Chiese, Allgor Tatobike e Ciclo Club 77 hanno conquistato a Bozzolo quattro vittorie, sette secondi posti e due terzi. Vittorie per Fabio Pelanek nella G4, Giovanni Busca e Lucia Marassi nella G5, Adua Ghidini nella G6. Secondi sono giunti Noemi Lucido (G2), Leonardo Mai, Viola Mazzola (G3), Marco Casciano, Maela Barone (G4), Beatrice Costa (G5) e Daniele Ronda (G6). Sul terzo gradino del podio sono saliti Mattia Fioretti e Greta Giannotta. Spostando i riflettori a Valeggio sono invece da sottolineare i risultati collezionati dai giovanissimi dello Sporteven e del Mincio Chiese. Vittoria di Alessio Azzolini nella G3, Elisa Traldi nella G5 e Beatrice Costantini nella G6; secondo posto per Giulio Zunica nella G4, terzi Francesco Favalli e Celeste Padovan nella G1, Matteo Raisi ed Emma Traldi nella G5.