Ciclismo – Il Campionato Italiano Esordienti verso Volta

MANTOVA Il comitato provinciale Fci, con il supporto delle società affiliate, ha gettato le basi per il nuovo calendario agonistico. Un calendario che potrebbe tingersi del tricolore, visto che oggi a Roma il consiglio federale presieduto da Renato Di Rocco potrebbe decidere di accettare la candidatura di Volta Mantovana ad ospitare il Campionato Italiano Esordienti. Tra gli organizzatori dell’appuntamento, previsto il prossimo 6 settembre, figurano i dirigenti del Mincio Chiese e del Ciclo Club 77, con i quali collaboreranno anche l’Uc Ceresarese e il Pedale Castelnovese. Tutti loro sono in trepidante attesa di conoscere la decisione che verrà assunta. Oltre a loro, l’attesa coinvolge anche gli appassionati del ciclismo giovanile che tornerebbero ad assistere ad un evento di grande levatura assente dalle strade virgiliane da molti anni. L’entusiasmo emerso tra gli addetti ai lavori, sia da questa opportunità e soprattutto all’indomani del successo ottenuto dalla cronometro individuale svoltasi la scorsa settimana a Rodigo, ha creato le condizioni per l’allestimento di nuove manifestazioni.

Appuntamenti che si svolgeranno da agosto a fine ottobre per quel che concerne la strada e l’off road; e nel tardo autunno, il 15 novembre ad Ospitaletto e l’8 dicembre a Rivalta sul Mincio, per il ciclocross.

All’incontro, coordinato dal presidente provinciale Fausto Armanini e dal suo vice Walter Chicchi, hanno presenziato gli esponenti di alcune delle società affiliate. Durante il confronto sono emerse da un lato la voglia di continuare sulla strada tracciata dall’Uc Ceresarese; dall’altro la necessità, per garantire la maggior sicurezza per gli atleti ed il pubblico, di valutare attentamente la possibilità di porre un limite massimo di partecipanti inferiore a quello previsto dalla Federazione, ovvero 250 partenti. In tutti i presenti, però, ha prevalso la volontà di predisporre il tutto rispettando a pieno i dettati delle norme collegate al protocollo sanitario.

A conti fatti le competizioni al momento già stabilite sono le seguenti: il 9 agosto i Giovanissimi a Ceresara per il Trofeo Sanpellegrino; il 26 agosto, sempre i baby ma nella Mtb, al Bike Park di Pieve di Coriano.

Nel mese di settembre, oltre all’appuntamento di Volta Mantovana, dove saranno impegnati anche gli Allievi, saranno nuovamente i Giovanissimi a tenere alta l’attenzione degli sportivi grazie alle competizioni in programma il 26 a Revere e il 27 a Rivalta sul Mincio.

In ottobre, il 4 fari puntati sulla mountain bike che sarà protagonista a S. Fermo; in questo caso in sella vi saranno i Giovanissimi. L’11 con molta probabilità i baby saranno di nuovo schierati sulla linea di partenza di una prova su strada che si dovrebbe svolgere a Ostiglia.

Per quel che concerne gli under 23 e gli elite, si sta lavorando per non mandare in archivio l’edizione 2020 della Challenge Fiume Oglio e le terre di confine che coinvolge le gare di Bozzolo, Calvatone, Marcaria e Acquanegra sul Chiese. Infine, non si esclude la possibilità che rientrino nel calendario anche due appuntamenti dedicati alla specialità delle ciclostoriche.