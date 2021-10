Ciclismo – Il Chero Group Team ai vertici della mountain bike

SAN BENEDETTO PO Anche la seconda parte della stagione agonistica ha riservato soddisfazioni al Chero Group Team Sfrenati. Sia il gruppo dei giovani, dai baby agli juniores, sia quello dei master hanno collezionato ottimi risultati in competizioni di un certo rilievo tecnico. Per quel che concerne il settore giovanile, da sottolineare le ottime prestazioni fornite nella mountain bike. Di prestigio sono stati i podi dello juniores Samuele Bondavalli. Vittorie e piazzamenti da top five li hanno posti in bacheca anche i giovanissimi. Sul versante master, gli allori più significativi sono giunti da Alessandro Forni (vincitore della Val di Non Bike e leader del circuito Trentino Mtb), Andrea Clauser e Nicola Risatti.