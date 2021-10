Calcio Prima Categoria – Gonzaga, quanti infortuni. Paolo Marmiroli: “Prima la salvezza”

GONZAGA Sei punti in due partite frutto del netto successo casalingo sulla Verolese e del colpo a Sermide, questo è il bilancio per il Gonzaga di Davide Marmiroli dopo i primi due turni nel girone H della Prima categoria lombarda.

Domenica prossima i ragazzi del presidente Giovanni Bellini ospitano il Torrazzo. Una sfida che potremmo definire “al buio” per una compagine mantovana, proprio perché le cremonesi sono uno po’ degli oggetti misteriosi, alcune di queste delle new entry, o squadre che hanno cambiato pelle rispetto alla stagione precedente. Dunque: massima attenzione e prudenza per questi impegni.

«Nella scorsa stagione abbiamo giocato tre gare in campionato e le abbiamo vinte tutte e tre, sino ad ora in questa stagione due gare giocate e altrettante vittorie ma nessuno si illude o fa voli pindarici – afferma il dirigente Paolo Marmiroli -, il nostro obiettivo primario è mantenere la categoria. Al momento ci gira bene sul piano dei risultati, ma purtroppo per qualche mese perderemo Fattah Eddaoudi, infortunatosi domenica a Sermide alle costole. Dovrebbe rientrare a casa nelle prossime ore dopo qualche giorno di ospedale. Nella settimana precedente abbiamo perso anche bomber Buzzi che sarà out per alcune settimane. Per fortuna Riga, un ragazzo cresciuto nel nostro vivaio, che ne sta facendo le veci nel modo migliore». Al posto di Eddaoudi dovrebbe giocare Varana anche se non è al meglio della condizione.

«Dopo il netto successo sulla Verolese, è maturato quello a Sermide, ma era una gara che poteva benissimo finire pari. Il Torrazzo? Ha cambiato rispetto alla scorsa stagione, non va affatto preso alla leggera. Guai a noi se pensiamo di sottovalutarlo, soprattutto perchè puntiamo direttamente alla salvezza. Prima la raggiungeremo e meglio sarà. Serve il massimo impegno».