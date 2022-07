Ciclismo – Il ds Kasianov: “Quanto affetto per noi ucraini a Castellucchio”

CASTELLUCCHIO Si mantengono ancora forti tra gli appassionati le emozioni vissute sabato a Castellucchio in occasione del 5° Gp Comune. In particolare a dare un significato non solo sportivo a questo evento sono stati due elementi. In primis la vittoria del giovane under 23 Kyrylo Tsarenko della Gallina Ecotek Lucchini, atleta ucraino che proprio a Castellucchio ha festeggiato il suo primo centro in categoria. Il secondo è stato quello relativo alla partecipazione della nazionale ucraina. Prima del via, ecco le impressioni del ds della Oleksii Kasianov: «Resteremo in Italia tre mesi e parteciperemo di settimana in settimana a varie competizioni. Il nostro obiettivo è riuscire a cogliere un risultato positivo ai prossimi Europei su strada e su pista. Non nascondo che sono più che mai soddisfatto per l’accoglienza che ci hanno riservato tutti». Dei sette traguardi volanti, inseriti nell’ambito della gara castellucchiese, uno è stato conquistato da Mikola Kravchuk.