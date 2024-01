Il Vittoriale degli Italiani la casa museo tra le più visitate al mondo con poco meno di 300 mila ingressi

GARDONE Il Vittoriale degli Italiani, pensato e voluto da Gabriele d’Annunzio, si è confermato la casa museo tra le più visitate al mondo.

Questo incantevole centro museale. posto in posizione panoramica, che si estende per oltre 10 ettari sulle colline di Gardone Riviera sul Lago di Garda è un polo culturale vivacissimo e molto frequentato. La qualità e varietà delle proposte di arte e storia, che tutto l’anno, animano il Vittoriale sono una delle chiavi del successo.

Il 2023 si è chiuso con il record di visitatori, il maggior afflusso di sempre con un totale di 291.504 ingressi e un incremento in percentuale rispetto all’anno prima di 8,9 per cento.

Il merito di questo prestigioso traguardo è da attribuire al prof Giordano Bruno Guerri, che dal 2008 è il presidente e direttore della Fondazione, che gestisce con cura, capacità e lungimiranza questo immenso patrimonio. Guerri, conosciuto come storico e scrittore, nonché massimo studioso di d’Annunzio ha dimostrato di essere un eccellente manager di cultura, realizzando risultati impensabili. Con la sua presidenza è riuscito a raddoppiare i visitatori e ha reso visitabile tutto il Vittoriale perché la metà era chiuso da lunghe catene. Ha il merito di aver completato l’Anfiteatro il “Parlaggio” con i marmi rossi di Verona, così come l’aveva progettato il Vate.

Nell’evento di fine anno il Presidente Guerri ha fatto una breve carrellata sull’attività del 2023 e preannunciato alcuni importanti eventi già programmati nel 2024. Un riepilogo e una enunciazione a cui è seguita una documentatissima relazione pubblica. Il Vittoriale degli Italiani, che è aperto tutto l’anno, è un “cantiere aperto e frenetico” ha sottolineato il suo presidente. Riepiloghiamo i momenti salienti dell’anno appena concluso.

Dopo il restauro dell’ingresso monumentale e la facciata della Prioria, sono in corso i restauri del retro, dall’Auditorium al Canile, dal Cortile degli Schiavoni alla Torre degli Archivi. Emozionante il restauro dei soffitti lignei del Portico del Parente, che stanno tornando ai loro colori. Seguiranno i lavori per il nuovo guardaroba, per la nuova libreria, per i nuovi bagni, per la pulizia dei libri della Prioria.

Sono stati acquisiti documenti, editi e inediti, che hanno trovato posto negli Archivi, dove hanno lavorato ben 135 studiosi e la Biblioteca Dannunziana Corrente ha acquisito 86 nuove pubblicazioni, edite nel 2023 e 801 articoli di giornale catalogati e a disposizione nell’Archivio.

Il 2023 ha visto i lavori di restauro dei muri di cinta. Un importante intervento che, ha riportato allo stato originario l’ingresso monumentale valorizzato dal sistema di illuminazione realizzato con A2A, che impreziosisce il patrimonio consegnando ai visitatori scorci e passaggi di una bellezza unica.

Sempre nel ‘23 si sono conclusi il restauro della Regia Nave Puglia, in collaborazione con il Comando Marina Nord, e del MAS, entrambi inaugurati insieme al restauro dei muri di cinta nella festa dell’11 marzo.

Inoltre sono stati consolidati i versanti del Rio dell’Acqua Savia ed è stato creato un nuovo percorso che conduce al Laghetto delle Danze.

Nel corso degli anni Vittoriale si è rivolto al mondo della scuola dotandosi, di una serie di servizi educativi al fine di costituire un supporto didattico per insegnanti e alunni. La collaborazione e programmazione delle attività didattiche con i docenti, dalle primarie alle superiori, ha consentito di elaborare nuovi progetti non solo con le singole scuole, ma anche con il Ministero dell’Istruzione.

Nel luglio 2023 è avvenuta la consegna del XIV Premio del Vittoriale, che viene assegnato a un personaggio illustre della cultura e nella società. Il premio è stato conferito a Nicola Crocetti con la presenza di Lorenzo Jovanotti sul palco insieme al presidente Giordano Bruno Guerri.

A settembre “la Voce di Mantova” per celebrare il trentennale del quotidiano (1993-2023) ha istituito il “Premio Bulbarelli”, che è stato assegnato per il giornalismo ad Alessandro Sallusti, direttore del “Il Giornale” e per la cultura il riconoscimento è stato conferito a Giordano Bruno Guerri, presidente e direttore del Vittoriale degli Italiani.

Il Comune di Mantova ha stipulato una convenzione con la Casa museo di Gardone con la quale viene riconosciuto ai soci dell’Associazione Amici del Vittoriale l’accesso con tariffa agevolata ai Musei civici (Palazzo Te e MACA di Palazzo San Sebastiano), al Tempio di Leon Battista Alberti e ai Monumenti civici (Teatro Bibiena e Palazzo della Ragione). I possessori del biglietto di queste realtà potranno reciprocamente avere diritto alla tariffa agevolata per l’ingresso al parco del Vittoriale e ai musei al suo interno.

Per il 2024, il Vittoriale ospiterà gli Uffizi Diffusi, una proposta avanzata da Giordano Bruno Guerri accolta dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt e che omaggerà l’amore di Gabriele d’Annunzio per Firenze e l’arte. Sarà anche un modo di arricchire il racconto del Vate e valorizzare ancor di più il Vittoriale.

Nel 2023 si è celebrato il 160 anniversario dalla nascita di Gabriele d’Annunzio e la casa museo del Vittoriale lo ha ricordato con l’affluenza record di visitatori.