Ciclismo – Presentata la quinta edizione del Trofeo dei Prati Stabili

GOITO Sale l’attesa tra gli sportivi e gli appassionati di ciclismo per la 5ª edizione del Trofeo dei Prati Stabili, che si terrà a Marmirolo sabato con partenza alle 14.30. La manifestazione quest’anno porterà con sé la novità che in gara, lungo i 137 km previsti dagli organizzatori, non saranno gli Juniores come avvenuto nelle edizioni precedenti, bensì gli Under 23 e gli elite. Una scelta compiuta con il chiaro intento di alzare l’asticella sul piano tecnico e al tempo stesso di aumentare il prestigio dell’evento che punta a promuovere, attraverso il ciclismo, l’eccellenza della zona, vale a dire il Grana Padano dei Prati Stabili.

In cabina di regia ancora una volta collaboreranno l’Uc Ceresarese e lo Sci Club Marmirolo.

Il progetto in questione, presentato ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Goito, ha ottenuto anche quest’anno il pieno e convinto sostegno dell’Associazione dei Prati Stabili, dei Comuni di Marmirolo, dove sarà posta la linea di partenza e lo striscione d’arrivo, Roverbella, Cavriana, Volta Mantovana, Goito e Porto Mantovano e del Comitato provinciale dell’Fci. L’altra novità collegata a questa edizione del Trofeo Prati Stabili è che passerà dal calendario del Gp Windtex, riservato agli juniores, a quello del 30° Prestigio d’oro Alè, Under 23. Entrambe queste challenge veneto lombarde vedono al timone l’esperto Agostino Contin.

Alla cerimonia hanno presenziato, insieme agli organizzatori, gli esponenti dei sei Comuni dei Prati Stabili, quelli dell’Associazione dei Prati Stabili e quelli mondo del ciclismo Fci mantovano.

Oggi pomeriggio, nel frattempo, in ambito agonistico a Sona (Verona) si terrà dalle 14.30 il Gp San Luigi, test pure questo che rientra nel Prestigio d’Oro Alè e al quale vi prenderanno parte per i colori mantovani: Angelo Monister del Sam Vitalcare Dynatec; Gianluca Cordioli, Stefano Leali, Kevin Lanzarotto e Damiano Lavelli del Sissio Team.