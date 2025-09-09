Pugilato – La Mantova Ring di scena a Guastalla. Amelia Berti vince, Kandet a testa alta

GUASTALLA Domenica scorsa si è svolta a Palazzo Gonzaga di Guastalla, la prestigiosa manifestazione “La Nobile Arte a Palazzo”, organizzata dalla Boxe Guastalla. Presente con alcuni dei suoi ragazzi anche la Mantova Ring del maestro Massimo Di Padova. In un’atmosfera carica di adrenalina e davanti a un pubblico partecipe, Amelia Berti e Kandet Soumah si sono messi alla prova contro avversari di valore, dimostrando carattere e qualità sul ring. La serata ha sorriso ad Amelia, protagonista di una convincente vittoria ai punti nella sua rivincita contro l’atleta di casa Emma Cardi. Un match molto sentito, che ha visto la giovane della Mantova Ring imporsi con determinazione e intelligenza tattica, gestendo bene le fasi cruciali dell’incontro. Una vittoria meritata, che conferma la sua crescita tecnica e mentale. Meno fortunata, ma comunque positiva, la prova di Kandet, salito sul ring contro Alessandro Franzoso della Fearless Boxing Team. Il verdetto è stato una sconfitta ai punti di misura, maturata al termine di riprese equilibrate e combattute. Purtroppo, un fastidioso dolore alle mani ha condizionato la prestazione del ragazzo, limitandone la potenza e la frequenza dei colpi. Nonostante questo, il match ha mostrato segnali incoraggianti. Soddisfatto il maestro Massimo Di Padova per i miglioramenti dei suoi due atleti.