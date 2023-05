Ciclismo – Saccani sfiora il colpo allo sprint. Chero Group in luce nella Mtb

MANTOVA Il ciclismo mantovano ancora una volta si è messo in evidenza nelle varie competizioni alle quali ha preso parte in questo fine settimana. Dopo la grande vittoria ottenuta sabato da Gianluca Cordioli del Sissio Team, alla prestigiosa “La Medicea” di Cerreto Guidi, ieri sono arrivati altri risultati positivi per i team di casa nostra. Tra gli Juniores, buoni piazzamenti sono stati colti da Angelo Monister del Team Giorgi e da Andrea Godizzi del Biesse Carrera. Il primo dei due, che in Francia difende i colori del Comitato Regionale Lombardo dell’Fci, nella terza tappa del Tour de Gironde, vale a dire la Podensac-Villenave d’Ornon, ha conquistato un ottimo 5° posto. Il secondo invece a San Pietro in Cariano (Vr), in occasione del Gp Amici del Ciclismo, ha conquistato la settima piazza. Meglio è andata agli Allievi del Mincio Chiese in una domenica davvero esaltante per i colori gialloblù: ieri i ragazzi diretti da Marco Bertoletti, in quel di San Martino della Battaglia (Bs), hanno ottenuto nella Coppa San Martino la piazza d’onore con Federico Saccani, il 4° posto con Sergio Ferrari ed il 6° con Gianfilippo Ghidini. La competizione bresciana si è conclusa con un’avvincente volata di gruppo dove i mantovani hanno cercato sino alla fine l’acuto; successo che, invece, è andato a Mattia Arnoldi della Romanense. Sempre a San Pietro in Cariano (Vr) hanno gareggiato anche gli Esordienti e anche in questa categoria le soddisfazioni non sono certo mancate, merito dei ragazzi diretti da Paolo Armanini e Stefano Battisti e del mantovano Cristian Ghiroldi dell’Aspiratori Otelli. Quest’ultimo tra i primo anno ha sfiorato il podio chiudendo al 4° posto mentre Daniele Ronda si è piazzato 9°. Tra i secondo anno positivo l’8° posto colto da Federico Rezzaghi. Dalla strada passiamo ora alle ruote grasse e in particolare al Chero Group Team Sfrenati che tra sabato e ieri ha ottenuto brillanti risultati. Sabato nella Lessinia Legend, svoltasi a San Martino Buon Albergo (Vr) lo junior Marco Finotti, l’elitesport Daniel Vincenzi e il Master 3 Alessandro Forni hanno concluso la loro prova ottenendo tutti il 3° posto. Nicola Risatti, invece, è giunto 6° tra gli elite nella D’Annunzio Bike che si è tenuta a Gardone Riviera (Bs). A Quattro Castella (Re), infine, vittoria per Paolo Strullato e Nicolas Sofia Lanfredi.