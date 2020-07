Ciclismo – Stasera a Rodigo (ore 21) il Trofeo Eurosistemi toglie i veli

RODIGO Primo step di avvicinamento alla gara d’esordio sulle strade mantovane per quel che concerne la stagione 2020 del ciclismo giovanile.

Questa sera alle ore 21, nella sala centrale di Villa Balestra a Rodigo, saranno tolti i veli sulla seconda edizione del Trofeo Eurosistemi Memorial Franco Marazzi Memorial F.lli Gallesi, in programma nel fine settimana.

Ad illustrare i vari aspetti della manifestazione, una cronometro individuale sulla distanza di 4,700 km che si disputerà appunto domenica prossima a partire dalle ore 9 e che avrà come protagonisti 235 tra Esordienti e Allievi maschi e femmine, saranno: Stefano Lodi Rizzini, coordinatore della mattinata ciclistica rodighese, e Simone Pezzini, presidente dell’Uc Ceresarese, società che si è posta in cabina di regia per l’organizzazione dell’evento.

Oltre a loro hanno già confermato la propria presenza il delegato provinciale del Coni, Giuseppe Faugiana, il consigliere nazionale dell’Fci, Corrado Lodi, il vice presidente regionale, Adriano Roverselli, e il vice presidente del comitato provinciale, Walter Chicchi. Per la parte istituzionale siederanno al tavolo anche il sindaco di Rodigo, Gianni Grassi, e il suo vice, Luciano Chiminazzo, che hanno condiviso da subito il progetto.

La lunga attesa per l’avvio della stagione vissuta sia dagli addetti ai lavori sia dagli appassionati, quindi, sta per concludersi. Merito questo che va riconosciuto non solo a tutti coloro che stanno lavorando dietro le quinte, ma anche agli sponsor che non hanno fatto mancare il loro sostegno. (Paolo Biondo)