Pallavolo serie A1 f – Vbc E’più ricomincia: ieri primi test, oggi via agli allenamenti

CASALMAGGIORE Ed ecco arrivato il giorno del ritrovo della nova stagione. Un anno diverso dal solito dopo l’emergenza Covid-19, iniziata proprio con mascherine e test sierologici coordinati dal Covid Manager Andrea Soldi e dal Medico Sociale Graziano Sassarini. Ma da buon primo giorno di ritrovo si è iniziato con la riunione tenuta dal presidente della Vbc Èpiù Casalmaggiore Massimo Boselli Botturi e dal coach Carlo Parisi, nella quale si è parlato di tutto quello che l’A1 femminile 2020/2021 riserverà alle nuove giocatrici. Presenti, oltre allo staff tecnico e medico, Stufi, Partenio, Sirressi, Bonciani, Montibeller, Maggipinto, Melandri, Vanzurova e Ciarrocchi, assenti ancora Lloyd, Bajema e Montalvo in attesa del visto per entrare nel nostro Paese. Non ha voluto far mancare il proprio saluto il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni. Nel pomeriggio si è continuato con i test fisici coordinati dal fisioterapista Diego Marutti presso il centro Sinergy di Casalmaggiore. Da oggi allenamenti su sabbia e in palestra.