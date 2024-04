Festa al “Manzoni” di Suzzara per i campioni regionali di badminton

Mantova Mattinata di festa all’Istituto Manzoni di Suzzara per rendere onore ai campioni e alle campionesse di Badminton. Gli studenti hanno partecipato ai campionati studenteschi regionali ottenendo la vittoria sia nella categoria femminile che in quella maschile. Visto l’importante risultato conseguito, la scuola ha voluto accogliere in trionfo i propri campioni: Valentina Buoncuore (1LS); Monica Cervi (2 LS); Matilde Ciscato (3LS); Martina Zanichelli (3LS); Matteo Calzolari (2AI); Nicolò Canossa (2LS); Filippo Rasini (2LS); Leonardo Portioli (3 LS). A premiare i giovani atleti sono stati il sindaco di Suzzara, Ivan Ongari, e la dirigente scolastica Antonella Daoglio che, facendosi portavoce di tutta la comunità scolastica, si è detta orgogliosa dei giovani campioni e dei docenti di scienze motorie che li hanno portati alla vittoria.