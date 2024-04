Calcio 3a Categoria – Juniors Cerlongo, un punto alla meta. Dalzini: “Non possiamo sbagliare”

Cerlongo Un punto all’obiettivo. Con il pareggio a reti bianche sul campo del Borgo Virgilio, lo Juniors Cerlongo ha compiuto un passo forse decisivo verso la conquista dei play off. Il terzo posto non glielo tocca nessuno, ma il distacco dal Borgo, ora di 7 punti, non dovrà superare i 9, altrimenti lo spareggio non si gioca. Ed ecco, quindi, che domani potrebbe bastare anche un pareggino contro la River per tagliare il traguardo. «Ci basta un punto, lo sappiamo – ribadisce mister Dalzini – e facile da dire, ma sul campo le cose potrebbero essere più complicate, perchè nessuno ti regala nulla. Siamo ad un passo dal raggiungere l’obiettivo, ma non possiamo sbagliare. Soltanto un paio di settimane fa i play off sembravano impossibili, Segnate e Borgo Virgilio non rallentavano mai, ora invece siamo vicini a conquistarli, ma bisogna fare risultato contro la River. Ai ragazzi ho già detto che devono andare in campo tranquilli, giocare come sanno, con la massima attenzione per evitare brutte sorprese. Non credo che la River ci regalerà qualcosa, dobbiamo metterci del nostro. Se andrà tutto bene, penseremo alla gara dei play off col Borgo Virgilio, praticamente uno spareggio che dovremo provare a vincere a tutti i costi». Assenti domani Bottaro e Tibaldi.