Calcio Eccellenza – Lauricella: “Castiglione, hai tutto per ripeterti”

CASTIGLIONE «L’anno scorso ci siamo fatti la bocca buona, nel prossimo dovremo alzare l’asticella per confermarci, in un’Eccellenza che sarà di livello ancora più alto». Nicolò Lauricella, uno dei protagonisti della super annata del Castiglione, è certo che i mastini saranno nuovamente protagonisti, specialmente alla luce degli acquisti estivi. «Ci è dispiaciuto perdere un giocatore come Ferrari – dice -, che era un punto di riferimento in attacco. Però a società è stata brava ad allargare la rosa nelle alternative e nei cambi. Non ci sarà soltanto concorrenza in campionato, ma anche in rosa per trovare una maglia da titolare. La partenza di Nicola ci impone un gioco diverso, ma sono sicuro che sarà ugualmente efficace».

«Saremo più forti nell’uno contro uno – prosegue – due atleti di spessore come Valotti e Omorogieva aumenteranno la nostra imprevedibilità, oltre a consentirci di giocare anche con moduli differenti a seconda delle esigenze».

Per Lauricella sarà una stagione importante anche a livello… familiare, visto che in rossoblù è approdato il fratello Filippo, centrocampista: «In categoria non abbiamo mai giocato insieme, solo in una parentesi a Ciliverghe nel mini-campionato giocato l’anno del Covid. Adesso recupereremo il tempo perduto». Tante, dicevamo, le avversarie: «L’Ospitaletto è sicuramente quella che parte in pole position, visto il mercato importante che ha condotto – sottolinea l’attaccante rossoblù -, poi ci saranno compagini che lotteranno alla pari, come noi, per le zone nobili: Rovato e Ciliverghe su tutte. Alla fine, però, è sempre il campo che parla, al di là del valore sulla carta». Non dovrebbe invece esserci il Caravaggio, in odore di ripescaggio in Serie D: «E’ stata la nostra bestia nera l’anno scorso. Gli unici a batterci tre volte su tre». E la finale play off è il grande rimpianto per il Castiglione, visto il successivo cammino dei bergamaschi, ormai ad un passo dalla quarta serie: «Il rammarico c’è, vista la nostra prestazione nello spareggio, ma ormai è acqua passata. Concentriamoci per il raduno: è ora di ripartire. Sono sicuro che anche nella prossima stagione saremo protagonisti». Il raduno è fissato tra una settimana, lunedì 7 agosto.