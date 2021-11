Calcio Serie C: Mantova-Padova 1-1, mister Lauro: “Meritavamo di vincere”

Mantova Il tecnico del Mantova Maurizio Lauro si presenta in sala stampa visibilmente amareggiato per aver gettato via un’altra occasione: «È un pari che vale solo un punto e basta. Se avessimo vinto, non avremmo rubato nulla. Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro qualità e poi il match è cambiato nel nostro momento migliore. Questo però è un grande gruppo, non abbiamo mollato e ci siamo presi questo pareggio con una giocata importante. E poi… peccato per l’occasione sciupata nel finale. I ragazzi davvero si meritavano questa vittoria per la situazione vissuta in queste settimane e per le pressioni che hanno in questo momento». Un buon Mantova, questo è certo, di fronte a un Padova che non è sembrato brillantissimo: «Non so se è il Padova che ha giocato o se invece siamo stati noi a limitarli. So solo che abbiamo fatto una buona gara». Ancora qualche errore in fase difensiva. Evidente la sbavatura commessa in occasione del gol di Ceravolo: «Peccato perché noi eravamo in superiorità numerica, non abbiamo allargato il gioco, subìto la ripartenza loro con Ronaldo. Si poteva fare fallo». Bucolo da inizio gara come contro la Juve. «Sono contento, ha fatto una buona partita. Ha giocato poco, sta entrando in condizione. L’ho cambiato perché dopo aver subìto il gol, a noi serviva qualcosa in più là davanti». Un’altra prova di fiducia della squadra nei confronti del proprio mister: «Su questo non ho mai avuto dubbi».