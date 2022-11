MANTOVA Per la 15a giornata di campionato cambiano orario e sede del match in programma per Guccione e compagni.

La formazione biancorossa, che inizialmente avrebbe dovuto scendere in campo al “Moccagatta” di Alessandria domenica 27 novembre alle 17:30, affronterà la Juventus Next Gen presso l’”Allianz Stadium” di Torino con fischio d’inizio alle 14:30.