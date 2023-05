La Solferino Rally Pecso nel prossimo weekend sarà impegnata su 4 campi di gara

Solferino Dopo l’annullamento del Rally dell’Adriatico per l’alluvione, lo scorso fine settimana ha corso solo il navigatore Fabio Treccani che, alle note del piemontese Fabrizio Caveglia, ha vinto la classe (14° assoluto) al Rally del Grappolo sulla piccola Peugeot 105 Gr.A.

Il prossimo weekend sarà molto impegnativo per la scuderia virgiliana impegnata su ben 4 campi di gara. Al Formula Driver di Castel Goffredo prenderanno parte Zanini su Citroen Saxo Gr.A, Merighetti e Pelizzari su Peugeot 205 Kit, Bianchini su Peugeot 205 Rallye, Mazzoleni su Citroen C2 Kit, Giovannone su Kart Kross, Cimarosti su Fiat 600 Kit, Alex e Silvano Fuochi con le rispettive Renault Clio Gr.A e Gr.N e Finco-Marai su Peugeot 106 Rallye.

Sulla pista di autocross di San Polo d’Enza (Re) saranno della partita, per la gara tricolore, Savazzi su Kart Kross Kamikaze, Alessandro Arnaldini su Proto Suzuki, Danilo Arnaldini su Fiat X/19 Sport e Sara Arnaldini su A112 proto.

Al Rally della Marca (Tv) rientrerà alle gare dopo 10 anni il viadanese Matteo Dugaria, con l’amico Manuel Ponchiardi, su Suzuki Swift R1. Il copilota Davide Bianchi sarà al fianco di Paolo Strabello sulla Peugeot 208 Rally4. E torna alle gare dopo due anni di stop causa piccoli problemi di salute il presidente della Solferino Rally Pecso, Stefano Madella, che, navigato da Giovanni Onorati, correrà il Rally del Taro Nazionale con la Skoda Fabia R5. Alla gara di Bedonia (Pr) prenderà parte anche Fabio Grizzi con alle note la moglie Sonia Tenca su Renault Clio S1600.