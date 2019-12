Terza Cat. – La Villimpentese si regala il pass per i quarti di Coppa Lombardia

Villimpenta Sotto a chi tocca. La Villimpentese si sbarazza dei bresciani della Pavonese in 37’ e si regala i quarti di Coppa, nei quali troverà il Folzano (il 5 marzo). Gara spigolosa quella dello “Scirea”, col direttore di gara che ha avuto il suo bel da fare per placare i surriscaldati animi dei ventidue in campo: alla fine il referto è un mezzo bollettino di guerra, con ben nove ammoniti e un rosso rifilato ad Ortolani. I padroni di casa, dopo un deciso avvio degli ospiti, hanno saputo capitalizzare al meglio le due chances create. Al 16’ Ortolani, ricevuta palla, stoppa, palleggia, si alza la sfera e dai sedici metri colpisce con un perfetto destro a mezz’aria che non lascia scampo ad Alberti. Al 37’, De Battisti, su punizione, imbecca nuovamente Ortolani che pennella a centro area; dopo un batti e ribatti, per evitare la marcatura, un difensore ospite calcia la sfera sulle gambe di Braguzzi che in maniera rocambolesca pesca il prezioso raddoppio. In precedenza, al 20’, era stato provvidenziale Del Prete, bravo a salvare sulla linea dopo un tunnel subito su conclusione di Milanesi. Nella ripresa partono ancora bene gli ospiti, che nei primi dieci minuti sfiorano il gol che riaprirebbe la partita trovando poi, al 69’, la traversa piena con un bolide di Belleri. La Villi, complice l‘inferiorità numerica derivata dal doppio giallo inferto ad Ortolani, soffre ma difendendosi ordinatamente conduce la nave in porto.

«Avevo chiesto ai ragazzi la ciliegina sulla torta – dice mister Ciccone dopo il triplice fischio -: chiudiamo il girone di andata imbattuti e questo è un risultato straordinario. Nel primo tempo abbiamo fatto due gol e sfruttato il vento a favore, nella ripresa sapevo si sarebbe sofferto ma abbiamo retto bene l’urto difendendo con ordine e intelligenza dietro la linea della palla. Ora c’è bisogno di staccare, sei gare in diciannove giorni sono state assai impegnative». (glas)