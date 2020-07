Moto Superbike – Gobbi: “Pata Yamaha punta in alto”

CASTIGLIONE Il campionato del mondo di Superbike, dopo il lungo lockdown, riparte con la seconda gara che si svolgerà in Spagna a Jerez de la Frontera dal 31 luglio al 2 agosto.

Il team Pata Yamaha a Phillip Island si era imposto nella prima gara con Toprak Razgatlioglu all’esordio con la R1, mentre Alex Lowes su Kawasaki aveva vinto la seconda, ed attualmente è al comando della classifica generale. Patron Remo Gobbi, titolare dell’azienda Pata sponsor del team Yamaha, non vede l’ora che le moto tornino a essere protagoniste: «Finalmente riparte il Mondiale e, dopo l’ottima partenza in Australia, sono convinto che quest’anno possiamo toglierci delle soddisfazioni con i nostri due piloti, con l’obiettivo di vincere il campionato iridato. La Kawasaki è sempre la moto da battere, ma quest’anno siamo sicuramente più competitivi». Anche il Team Pedercini Racing riparte con Sandro Cortese che sulla ZX-10RR nella prima gara ha ottenuto il decimo posto: «Un risultato inaspettato che ci fa ben sperare – ha dichiarato il team manager Lucio Pedercini – Dopo le disavventure prima del campionato siamo riusciti ad ufficializzare il nuovo sponsor Outdo e questo sicuramente ci darà una tranquillità per il prosieguo. Cortese è un pilota che non ha bisogno di presentazioni: è campione del mondo di Supersport 2018. Pertanto sono fiducioso che possiamo disputare un buon Mondiale».