Calcio Serie B – La carica dei 300 per spingere il nuovo Mantova

MANTOVA L’applauso scrosciante di 300 irriducibili tifosi ha accolto ieri mattina, poco dopo le 10, i giocatori del Mantova sul campo del Sinergy Center, per il primo allenamento della nuova stagione. Un bel colpo d’occhio, anche inusuale se pensiamo che si trattava di un giorno feriale. Sugli spalti, e assiepati alle reti, sostenitori di ogni età, gente che frequenta abitualmente lo stadio, che segue l’Acm da una vita o è da poco stata contagiata dalla febbre biancorossa. Sul campo i calciatori, volti noti e non. E poi mister Davide Possanzini, anch’egli salutato con un caloroso applauso; e il suo rodato staff a dirigere la prima seduta. Non si è visto il presidente Filippo Piccoli, c’era invece il dt Christian Botturi.

Un bel sole pieno, ma senza l’opprimente afa padana, ha illuminato l’intero allenamento, durato poco più di un’ora. Dopo la fase di riscaldamento, subito protagonista la palla con la squadra divisa in blocchi e Possanzini a dare le prime indicazioni su movimenti e passaggi. Uso massiccio di droni per riprendere gli schemi dall’alto, immagini che saranno oggetto di minuziose analisi da parte dell’allenatore con i giocatori. Ci si attendeva una partitella finale, ma non c’è stata.

Comunque, occhi puntati sui nuovi: i difensori Castellini e Pittino, il centrocampista Majer, il trequartista Falletti, l’attaccante Marras. In tribuna tanta curiosità, la voglia di familiarizzare presto con questi neobiancorossi carpendone i primi tratti distintivi: il modo di correre, il tocco di palla, la postura, le caratteristiche fisiche. Curiosità anche per le nuove maglie d’allenamento griffate Adidas, dopo 12 stagioni con Givova: sono piaciute. E poi, sempre tra i tifosi, i commenti, i primi scambi di opinioni su dove potrà arrivare questo Mantova e quanto potrà ancora rinforzarsi. E ancora: la pianificazione dei viaggi a Mezzana, per seguire l’Acm anche in ritiro e nelle amichevoli.

Insomma, la macchina biancorossa è ripartita e sono in tanti a spingerla. È la condizione ideale per partire con entusiasmo, ingrediente fondamentale per affrontare la stagione. Una stagione che in viale Te sperano meno sofferta rispetto alla precedente, ma che presenterà sicuramente tante difficoltà, come d’abitudine in Serie B. Il Mantova si allenerà al Sinergy fino a domenica. In origine la società aveva programmato queste sedute a porte chiuse, ma la nutrita partecipazione di pubblico ha indotto a un ripensamento: l’allenamento di domenica mattina (ore 10) sarà a porte aperte. Giusto così.