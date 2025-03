Nuoto – Mantovani super ai Campionati Regionali

MANTOVA Nei primi weekend di marzo si sono svolti fra Monza e Milano i Campionati Regionali Invernali di categoria. Ottimi risultati per l’Asola Nuoto con Brando Feudatari (Juniores Anno 2007) e Alessandro Bergomi (Ragazzi anno 2011). Brando si è portato a casa l’oro nei 100 dorso, l’argento nei 50 dorso, il bronzo nei 200 e ha gareggiato anche nei 50 stile. Alessandro non è stato da meno con il bronzo nei 100 stile, l’oro nei 100 farfalla e l’argento nei 200 farfalla, oltre alla gara dei 50 sl. Tra l’altro il fratello Leonardo, tesserato per la Canottieri Baldesio, ha vinto il titolo nei 100 e 50 rana (qui con 27.92) e il bronzo nei 200 rana tra gli Juniores 2007. Tornando all’Asola, hanno partecipato ai Regionali, ottenendo importanti miglioramenti, Michele Furgoni nei 100 e 200 dorso, Riccardo Molinari nei 100, 200, 400 e 800 stile, Florian Rossi nei 400, 800 e 1500 stile. Applausi anche per la staffetta 4×100 stile Ragazzi formata da Bergomi, Turganti, Furgoni e Marcotrigiano e la 4×100 misti Ragazzi con Furgoni, Turganti, Goi e Bergomi, oltre alla 4×200 stile Juniores con Molinari, Feudatari, Furgoni e Bergomi. Per quanto riguarda le ragazze, si sono messe in mostra Clelia Marchi nei 200 misti e 200 rana, Irene Sandrini nei 200 dorso e 400 stile e Vittoria Piva nei 1500. Bene la 4×100 sl Cadette con Sandrini, Pezzali, Marcotrigiano e Marchi, la 4×100 misti Cadette con Pezzali, Negrisoli, Piva e Sandrini e la 4×200 sl Cadette con Sandrini, Pezzali, Marchi e Piva. Il Viadana Nuoto ha conquistato un oro nei 100 misti e un argento nei 50 fa con Matteo Gelain (Junior), che poi si è piazzato 14º nei 200 mx, 7º nei 50 sl e 4º nei 100 fa. Ginevra Casone (R 1), alla sua prima esperienza, ha migliorato il suo tempo nei 50 sl (29’’10) chiudendo undicesima. Si è poi classificata 17ª nei 100 e 200 fa e 24ª nei 100 sl. Bravo anche Leonardo Gilletta (J 2): 23º nei 50 do. Si sono distinte anche le staffette rivierasche: 4×100 stile con Gelain, D. Gilletta, L. Gilletta e Milani; 4×100 stile femminile con Rizzi, Grassi, Paternieri e Lazzari e 4×100 misti femminile Rizzi, Grassi, Casone e Abbruzzese che ha abbassato di 2’’ il tempo di iscrizione.