Nuoto sincronizzato – Le “farfalle” della Virgiliana Mantova si fanno onore al Trofeo Brixia Open

Mantova Nei giorni in cui a Mantova risuonavano frequenti botti, fuochi d’artificio e suoni festanti per la storica promozione in serie B della squadra calcistica, le sincronette della Virgiliana Mantova hanno aperto la propria stagione di gare con risultati molto gratificanti e promettenti.

Si è infatti svolto lo scorso weekend del 13 e 14 aprile, alle Piscine Lamarmora di Brescia, l’11° trofeo Brixia Open – Tutti ma proprio tutti in H2O, intenso appuntamento ormai consueto per le sincronette mantovane allenate da Svetlana Ryapolova ed Eleonora Sassi.

Tra le numerose società lombarde, liguri e venete presenti, le atlete mantovane hanno partecipato a questo torneo nel settore Propaganda per le categorie Assoluto, Juniores, Ragazze ed Esordienti A, secondo l’età, portando esercizi di squadra e doppi, sempre piuttosto interessanti per difficoltà d’esecuzione e coreografia.

Sabato la manifestazione si è aperta con il Duo Assoluto nel quale, tra atlete spesso mature che hanno proposto balletti acquatici atletici e articolati, la vasca ha riconfermato con l’argento la forza del duo costituito da Margherita Giatti ed Agata Piva, piazzatesi appunto seconde a soli tre decimi dalle vincitrici della NP Varedo; bella anche la prestazione delle più giovani Greta Mastracchio e Carolina Zera, seste classificate. Nella categoria juniores, hanno proposto un bell’esercizio Guizzardi, bella “saltatrice”, e Rosa, quindicesime su 34 coppie presenti. Da sottolineare l’exploit della coppia Crucitti-Scacchetti, che ha eseguito con perizia e precisione un esercizio doppio in Esordienti A, tale da sfiorare il podio per un soffio e piazzarsi quinta su 43 doppi in gara.

Domenica l’esecuzione degli esercizi di squadra ha confermato le qualità della compagine virgiliana, portando ad un bel 7° posto in categoria Juniores (De Libero, Fontanesi, Giatti, Guizzardi, Mastracchio, Pezzino, Rosa, Zera), esercizio poi variato di poco, quindi ripreso e rinforzato in Assoluto, conquistando il bronzo: le atlete virgiliane (Fontanesi, Giatti, Guizzardi, Mastracchio, Pezzino, Piva, Rosa, Zera) hanno avuto così uno scoppiettante inizio di stagione, che rafforza la loro fiducia e l’affiatamento di una squadra sempre bella in acqua.

Le sincronette, accompagnate a Brescia da Svetlana Ryapolova, hanno dimostrato, a tutti i livelli, impegno, capacità tecniche e competenza. Piace quindi ricordare anche chi ha avuto risultati meno importanti, ma ugualmente utili nel percorso acquatico: i Duo Ragazze Fontanesi-Pezzino e Ferraroni-Crucitti, la squadra ragazze (Crucitti, Scacchetti, Fontanesi, Pezzino, Ferraroni).

La brillante performance bresciana della Virgiliana Mantova induce a ben sperare in un bel percorso per questo 2024. Il prossimo impegno sarà il torneo Spring di San Marino, in calendario dal 3 al 5 maggio, una vera kermesse sempre coinvolgente e impegnativa a cui presentarsi con la consueta voglia di esprimersi e divertirsi.