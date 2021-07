Pallavolo B1 femminile – Nardi Volta, il nuovo opposto è Valentina Facco

Volta Mantovana E’ l’opposto Valentina Facco, padovana classe 1993, il terzo colpo in entrata della Nardi. Arriva dalla compagine comasca dell’Albese con Cassano, dove ha giocato per tre stagioni e nell’ultima, superando nella finale nazionale dei play off l’Alberto Picco Lecco, ha conquistato la promozione in A2. Ha iniziato a giocare nella Medius Padova, poi ha militato anche nel Saonara, Santa Teresa Riva, Martignacco e Talmassons.

Prosegue così la campagna di rafforzamento del team voltese, che in precedenza aveva annunciato gli arrivi della centrale Camilla Neriotti dal Cerignola, pupilla del nuovo coach Marco Breviglieri, e del martello Micole Maghenzani dall’Euromontaggi Porto; senza dimenticare le conferme del martello Chiara Boninsegna e del libero Veronica Di Nucci.

«Per me comincia una nuova avventura – afferma entusiasta Valentina – ho già avuto modo di conoscere la società, lo staff e parte della squadra e ne sono rimasta positivamente colpita. Volta è un ambiente familiare dove ci si sente subito a proprio agio, ma al tempo stesso organizzato e professionale: sono sicura lavoreremo molto bene. Spero in una stagione ricca di soddisfazioni».