In giro in paese nonostante il foglio di via: nomade arrestata

OSTIGLIA Lo scorso 20 luglio i Carabinieri della Stazione di Ostiglia, nel corso del mercato settimanale, hanno incrociato e controllato per l’ennesima volta C.N.M., nomade 35enne, abitante presso il campo nomadi di Bologna, già a nota agli stessi. Ma stavolta qualcosa non è andato per il verso giusto! L’interrogazione alla banca dati in uso alle forxe dell’ordine ha segnalato che sul conto della nomade pendeva una ordinanza di carcerazione per reati pregressi, proprio per non aver ottemperato all’ordine dell’Autorità di non far rientro in un comune. Per tale motivo i Carabinieri hanno provveduto all’immediato arresto della giovane che successivamente è stata associata al carcere di Mantova, dove permarrà per i prossimi due mesi, senza poter più raggiungere alcun altro mercato settimanale.