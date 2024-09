Ciclismo Juniores – Prati Stabili: vince Quaglio, Lanzarotto quinto

Marmirolo Con uno sprint esaltante Christian Quaglio della Nordest Villadose si è aggiudicato ieri a Marmirolo, dopo 133,400 km, il 4° Trofeo dei Prati Stabili. Con lui sul podio sono saliti Davide Quadriglia della Biesse Carrera, 2°, e Cristian Cornali della Romanese, 3°.

Gioia anche per i colori mantovano con Kevin Lanzarotto della Biesse Carrera che ha conquistato il 5° posto e al tempo stesso ha indossato la maglia di campione provinciale 2024 per la categoria juniores. Come nelle previsioni, l’appuntamento allestito dall’Uc Ceresarese e dallo Sci Club Marmirolo, con la collaborazione dei Comuni e delle latterie di Marmirolo, Roverbella, Cavriana, Volta Mantovana, Goito e Porto Mantovano, del Parco del Mincio e del Comitato provinciale Fci, ha entusiasmato dalla prima all’ultima pedalata. Inizialmente il gruppo svolge un perfetto lavoro di controllo; una volta iniziata la fase del ritorno al punto di partenza, ovvero alle porte di Volta Mantovana con direzione Goito, partono all’attacco in cinque. Questi poco dopo vengono raggiunti da altri atleti sino a formare un plotoncino di 18 unità. Questi arrivano ad avere un vantaggio sul gruppo degli inseguitori che sfiora i 3’. All’inizio dell’ultimo giro compiuto sul circuito di Soave gli inseguitori cambiano passo e a Marmirolo per i quattro giri conclusivi tornano sulla testa della corsa. Da quel momento è impossibile per tutti sovvertire il copione che affida ai velocisti il ruolo di protagonisti. La volata a ranghi vede quindi il successo di Quaglio. Molte le personalità sia istituzionali sia del mondo delle ruote all’evento che ha posto l’accento su un’eccellenza del territorio ovvero il Grana Padano dei Prati Stabili. Ieri in gara vi erano pure i Giovanissimi e a Valeggio sul Mincio (Vr), da segnalare gli ottimi risultati del Mincio Chiese, mentre i pari età del Ciclo Club erano impegnati a Visano (Bs). Questi i piazzamenti ottenuti: Leonardo Mai2° nella G5, nella G2 femminile Caterina Bresssan e Simrat Kaur si classificano rispettivamente 2ª e 3ª; nella G6 Marco Casciano ha chiuso al 5° posto. Per quel che concerne l’mtb, per i Giovanissimi a Castegnato (Bs) Giulio Zunica del Mincio Chiese si è piazzato 2° nella G6 mentre a Cavaion (Vr) in luce si sono posti gli atleti dello Sporteven: 1° nella G5 Alessio Azzolini, 2° nella G2 Leonardo Busselli, 3° Francesco Favalli nella G3, 7° nella G4 Andrea Roversi e 9° Ryan Sermidi nella G6.

Paolo Biondo