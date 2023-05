Calcio – Ostiglia, dal 9 al 30 giugno l’undicesima edizione del “Torneo dei Quartieri”

Ostiglia Partirà il 9 giugno prossimo l’undicesima edizione del Torneo dei Quartieri di Ostiglia. Il format 2023 ricalcherà quello della “special edition” dell’anno scorso, confermata dopo il grande successo riscosso: dunque non saranno più i quartieri ostigliesi a sfidarsi, ma la compagine locale (quest’anno unificata) se la vedrà con altre sette contendenti, divise nella prima fase in due gironi da quattro squadre. A contendere il titolo ai padroni di casa di Ostiglia, infatti, ci saranno Poggio Rusco (campione in carica), Sermide, Borgocarbonara, The Saints, Borgomantovano, Melara e Nogara. Finalissima venerdì 30 giugno. Stand gastronomici in funzione in tutte le otto serate a partire dalle ore 20.