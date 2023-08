Pallavolo – L’Italia “rosa” debutta agli Europei nella splendida cornice dell’Arena di Verona

Verona L’appuntamento è ghiottissimo per gli amanti della pallavolo. Oggi scatta il Campionato Europeo Femminile e l’Italia scende in campo alle 20, nella vicina Verona, e nella spettacolare cornice dell’Arena, per affrontare la Romania nel match inaugurale dell’edizione 2023 della rassegna continentale. Le azzurre hanno provato ieri sera il campo allestito all’Arena per un piccolo antipasto dello scenario che si preannuncia magico con circa 8000 ticket già venduti per l’atteso esordio europeo. «Questo evento – ha detto il sindaco di Verona, Damiano Tommasi – ha per la città un valore particolare ed è figlio di un impegno e una volontà che arrivano da molto lontano. Quella che si giocherà sarà la prima partita competitiva di livello internazionale, con anche in campo la maglia azzurra della Nazionale, una prima volta in Arena per noi che siamo custodi di questo monumento. Sono convinto che lo sport possa cambiare il volto delle città e creare comunità molto più di tante altre attività. Celebrarlo all’interno dell’Arena sia un dovere, un orgoglio e sicuramente una proiezione di ciò che saranno le cerimonie di chiusura e apertura delle Olimpiadi Invernali e Paralimpiadi nel 2026. Abituarci a legare la parola sport a questo Anfiteatro sicuramente farà bene a noi, al futuro di questa città e anche allo sport italiano. È quello che è successo in questi mesi, da quando la fantasia e i sogni di tutte le Federazioni hanno viaggiato sulle coordinate di Verona. Si stanno pensando altri eventi da poter proporre, perché effettivamente esaltano una manifestazione di comunità che, come sappiamo in questo momento nel nostro Paese, spesso è l’unica che ci vede tutti difendere e portare avanti il Tricolore. Come sindaco della città eredito un percorso d i pensiero di volontà e impegno che siamo riusciti a portare fino a questo punto. Domani toccherà alle ragazze fare il loro dovere in campo, per celebrare questo momento storico per la città, l’inizio di un nuovo racconto che questo Anfiteatro potrà fare alla città. Mi auguro che anche il pubblico possa fare la sua parte di contorno che le ragazze, al di là del risultato, meritano. Il volley va oltre i risultati sportivi, trasmettendo valori positivi dello sport di squadra, popolare, di tutti ed inclusivo».