Pallavolo serie A2 f – Casalmaggiore ko, strada in salita. Pasquino: “Dobbiamo essere più incisive, prepariamoci per Messina”

Casalmaggiore Ancora una sconfitta per la Vb Casalmaggiore nel turno infrasettimanale prima di osservare quello di riposo. Dopo quattro gare al PalaFarina di Viadana, Costagli e compagne erano impegnate a Concorezzo contro una diretta concorrente nella zona bassa della classifica. Un’occasione che non è stata sfruttata per lasciare l’ultimo posto. Il 3-0 finale per le padrone di casa (30-28, 25-14, 25-19) in un’ora e mezza di gioco non cambia la situazione e il cammino delle rosa rimane in salita. Cuello decide di schierare Neri in regia e Mattioli al centro a fare coppia con Marku. Il primo set si decide ai vantaggi dopo una battaglia a colpi di set point. Poi Casalmaggiore si smarrisce subito all’inizio del secondo. Nel terzo set c’è parità a 16 ma la speranza di riaprire i giochi va a cozzare col finale delle locali che chiudono la pratica. Da parte di Concorezzo ottime prove di Rodic e Stival con 22 e 18 punti, gli stessi dell’opposto rosa Kavalenka della Vb ed ex della gara. Ma la portoghese di Casalmaggiore non ha avuto il sostegno delle compagne, solo Vasquez a tratti. La delusione in casa Casalmaggiore nelle parole dell’alzatrice Laura Pasquino: «Non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco soprattutto a muro e in difesa, ma anche in attacco dobbiamo essere più incisive. La pausa ci serve per lavorare al meglio; a Messina andremo per vincere, pur affrontando un avversario e una gara non facili».

Sergio Martini