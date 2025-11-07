Casalmaggiore Ancora una sconfitta per la Vb Casalmaggiore nel turno infrasettimanale prima di osservare quello di riposo. Dopo quattro gare al PalaFarina di Viadana, Costagli e compagne erano impegnate a Concorezzo contro una diretta concorrente nella zona bassa della classifica. Un’occasione che non è stata sfruttata per lasciare l’ultimo posto. Il 3-0 finale per le padrone di casa (30-28, 25-14, 25-19) in un’ora e mezza di gioco non cambia la situazione e il cammino delle rosa rimane in salita. Cuello decide di schierare Neri in regia e Mattioli al centro a fare coppia con Marku. Il primo set si decide ai vantaggi dopo una battaglia a colpi di set point. Poi Casalmaggiore si smarrisce subito all’inizio del secondo. Nel terzo set c’è parità a 16 ma la speranza di riaprire i giochi va a cozzare col finale delle locali che chiudono la pratica. Da parte di Concorezzo ottime prove di Rodic e Stival con 22 e 18 punti, gli stessi dell’opposto rosa Kavalenka della Vb ed ex della gara. Ma la portoghese di Casalmaggiore non ha avuto il sostegno delle compagne, solo Vasquez a tratti. La delusione in casa Casalmaggiore nelle parole dell’alzatrice Laura Pasquino: «Non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco soprattutto a muro e in difesa, ma anche in attacco dobbiamo essere più incisive. La pausa ci serve per lavorare al meglio; a Messina andremo per vincere, pur affrontando un avversario e una gara non facili».
Sergio Martini
Pallavolo serie A2 f – Casalmaggiore ko, strada in salita. Pasquino: “Dobbiamo essere più incisive, prepariamoci per Messina”
